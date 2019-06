Kom på udkig efter truet sommerfugl i Haastrup Bjerge

Faaborg: I juni 2019 overdrog Faaborg-Midtfyn Kommune overdrevet Haastrup Bjerge til Naturstyrelsen Fyn.

Torsdag 6. juni kl. 16-18 kan du tage med på tur og se og høre om området, der i mange år var ejet og plejet af lodsejerne Birthe Kærslund og Jørgen Munk Andersen.

Biolog Jens Aamand Kristensen fra Faaborg-Midtfyn Kommune vil guide deltagerne gennem området og fortælle om overdrevets karakteristiske flora og insektliv.

Deltagerne kan være heldige at se én eller flere af de truede sommerfugle som eksempelvis violetrandet ildfugl, som på Fyn kun findes i Haastrup Bakker.

Du er velkommen til at møde frem i god tid og nyde den medbragte eftermiddagskaffe på overdrevet. Eller medbring madpakke og drikkelse og nyd et let aftensmåltid i naturen.

Der er mødested på Hastrup Bjergvej 17-19, Faaborg.