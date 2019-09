Kom over målstregen før bedstefar: Alpeløb for hele familien

- For børnene er det jo altid sjovt at komme over målstregen før far og mor, eller måske endda bedsteforældrene, lyder det.

Den korte rute kaldes også for "familieruten", for her er der tradition for, at der deltager flere generationer.

- Tænker du, at du ikke kan løbe, er det ingen hindring for at deltage, for du må gerne gå de korte distancer, lyder det fra arrangørerne i en pressemeddelelse.

Svanninge: Den 15. september arrangerer Faaborg Ski- og Motionsklub traditionen tro Alpeløb i Svanninge Bjerge med fælles opvarmning klokken 10.30. I år sker det for 48. gang, og det er ikke kun en tradition for klubben men også for mange af løberne.

Sponsorpræmier

Stævnepladsen er ved Naturlegepladsen Gåsebjergsand, Odensevej 150, og selve løbet foregår i Svanninge Bjerge og Bakker, som er det eneste sted på Fyn, der er med i Danmarks Naturkanon.

Det koster 40 kroner for børn og 80 kroner for voksne at deltage i løbets tre korte distancer. Det koster 120 kroner at deltage, hvis man har mod på at snøre løbeskoene til den lange rute. Hertil kommer et gebyr på 15 kroner pr. billet.

Der er frugt, vand, samt en pølse med brød til alle deltagere, når man kommer over målstregen.

Desuden har sponsorer sørget for, at der er præmier til de tre hurtigste på alle distancer. Og der er også lodtrækningspræmier på startnumrene. Dette kræver dog, at man er forhåndstilmeldt løbet.

Man kan læse mere om løbet samt forhåndstilmelde sig via klubbens website www.fsm-faaborg.dk