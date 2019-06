Multihuset Fyn i Vester Hæsinge er multinationalt i pinsen. Her afholdes Jam Festival for såvel lokale amatører som udenlandske professionelle. Har man et instrument, så kom og spil.

Vester Hæsinge: Poul Bengt byder forsamlingen i Multihuset Fyn velkommen. Først på dansk - så på engelsk. For selvom Vester Hæsinge nord for Faaborg ikke klinger velkendt i ørerne på mange udlændinge, så har Jam Festival alligevel trukket folk til fra mange verdenshjørner.

- Festivalen er helt unik i sin måde at være på. Her kan amatører, semi-professionelle og professionelle mødes og afprøve nye ting. Der bliver ikke skelet til, om man er god eller dårlig, her er plads til alle, siger Poul Bengt, som er formand for bestyrelsen i den forening, der afholder festivalen.

Rundt om Multihuset på græsarealet står en hel del autocampere, som gæsterne enten selv kommer i eller lejer henover weekenden. Om de er danske eller udenlandske betyder ikke noget, for de er alle kommet for at jamme.

- Alle stilarter er velkomne, og har man et instrument, så er det bare at kaste sig ind i det. Nogle gange kan det starte med, at en enkelt person begynder at spille på sin violin, så stemmer én på banjo pludselig til, herefter en, som spiller på sav, og til sidst spiller et helt orkester af mennesker, som ikke kender hinanden, sammen, lyder det begejstret fra Poul Bengt.

Det er ifølge ham denne åbenhed, der gør, at folk vil komme langvejs fra.

- Vi har besøg fra Norge, Sverige, Letland, Rusland og USA. Nogle af disse besøgende er højtuddannede musikere i deres hjemland. Eksempelvis er Svetlana fra Riga en af sit lands dygtigste på sit instrument. Men hun kommer her for at afprøve nye ting.