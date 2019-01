Horne: Konceptet hedder LÜ - Interactive playground - og som de første i Danmark kan Horne-hallen introducere det canadiske spilkoncept, det er et helt ny måde at lege, lære og bevæge sig på.

LÜ er faktisk lidt svært at beskrive med ord, men man skal forstille sig, at hele hallen bliver omdannet til én stor interaktiv legeplads ved hjælp af videoprojektioner på væggene samt lys og lyd.

Deltagerne er så at sige med i gigantisk videospil, hvor væggene er skærmen.

Har man lyst til at se, hvad det handler om, så byder Horne-hallen, Horne Gymnastikforening og HfS Badminton på en demonstration samt indvielse i Horne-hallen fredag den 18. januar klokken 14.

Her vil gymnaster og badmintonspillere demonstrere, hvad det handler om, og lidt senere kan man selv få lov til at prøve.

- Jeg forventer, at LÜ bliver noget, de forskellige foreninger blandt andet kommer til at bruge i deres opvarmning, og jeg forventer også, at skolen vil bruge det i idrætsundervisningen. Jeg har fået en forespørgsel fra et firma, der gerne vil lave en event ud af det, så måske er der også nogle muligheder der, fortæller formand for Horne-hallen Michael Jungfeldt.

LÜ - Interactive playground - er ikke helt billigt. Den samlede pris løber op i cirka 330.000 kroner, og det beløb er skrabet sammen med økonomisk støtte fra DIF & DGI's foreningspulje, Udviklingspuljen under Folkeoplysningsforbundet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Sparekassen Sjælland Fonden, Nordea-fonden og Schmidts Radio, der er importør af spillet.

- Vi er ret stolte af at være de første i landet til at præsentere konceptet. Jeg tror, at mange vil synes, det er rigtig sjovt, siger Michael Jungfeldt.