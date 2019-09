Ringe: Tirsdag 10. september klokken 14 er der sang i den store sal på Ringe Bibliotek. Midtfyns Senior 60+ arrangerer "Vi synger revysange - omkring et flygel".

- Til alle jer, der godt kan li' at synge. Ikke et sangkor i traditionel forstand, men bare et synge-sammen-kor, skriver arrangøren i en pressemeddelelse.

Til arrangementet vil der blive sunget alle de gode revy-viser fra de sidste 100 år - mange af dem vil man kende i forvejen.

- Vi kæder viserne sammen med lidt oplysninger om de kunstnere, som i sin tid fremførte viserne, og lidt om tekstforfatterne og komponisterne. Vi synger ikke flerstemmigt, og der er hverken stemmetræning eller opvarmningsøvelser med. Kun hyggeligt samvær med sang - omkring et flygel, skriver arrangøren.

Alle er velkomne - også dem, der ikke er medlemmer. Der er gratis entré, og man behøver ikke tilmelde sig.

Der bliver også sunget revy-sange på biblioteket 5. oktober og 12. november klokken 14.