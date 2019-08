Vester Aaby: I weekenden 24.-25. august byder Helle Aagaard inden for i sin romantiske have på Svelmøparken 35 i Vester Aaby.

Det er en romantisk have med inspiration fra cottagehavestilen, med små opdelinger, hyggelige stemninger med patinerede loppefund, mindre søer, et lille vandløb, orangeri samt et lille havehus med sin helt egen stemning.

Der er åbent både lørdag og søndag klokken 10-17.