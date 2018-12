Kom og prøv rospinning til åbent hus-arrangement

Faaborg: Faaborg Roklub tilbyder rospinning, som foregår i ro-ergometer (romaskine, red.) og er en effektiv træning af hele kroppen; ben, ryg, mave og arme og er desuden en effektfuld måde at lave fedtforbrænding på.

Roklubben indbyder til en prøvetur onsdag d. 9. januar klokken 19-21. Her får du over en kop kaffe mere information om rospinning og klubbens øvrige aktiviteter samt mulighed for at prøve rospinning i Faaborg Roklubs nye motionsrum med otte ergometre og med udsigt over Faaborg Fjord. Så kom omklædt og deltag i cirka 30 minutters fysisk træning. Der er mulighed for bad bagefter.

Deltagerne guides igennem et træningsprogram af en instruktør, og træningen foregår til musik. Instruktøren hjælper alle med korrekt teknik og har fokus på at forebygge skader hos deltagerne.

Rospinning er for alle. Mange af Faaborg Roklubs nuværende medlemmer er i vinterhalvåret i fuld gang med rospinning på hold eller individuelt.

Der er plads til nye medlemmer i klubben, og der lægges op til at nye medlemmer også kan prøve at ro på vandet i sommerhalvåret og opleve den fantastiske glæde, som det er at ro i et af Danmarks smukkeste farvande. Roning er god motion for voksne i alle aldre.

Læs mere om rospinning på www.faaborg-roklub.dk.