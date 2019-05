Kom og lyt: Travle dage forude for Midtfyns Pop'n Soul-kor

Travl sæson for rytmiske Pop'n Soul og Janne Wind, der nu bebuder to sommerkoncerter

- For første gang nogensinde spiller vi med fuldt band og en koncert der varer mindst fem kvarter, fortæller Janne Wind, i en pressemeddelelse.

Det aktive kor, der netop synger kendte sange fra blandt andet Kim Larsen, Adele, Sting, Metallica og ikke mindst de netop genopståede "Anne, Sanne og Lis" har haft et travlt forår, der nu kulminerer i to koncerter med band henholdsvis 6. og 8. juni.

Ryslinge: En forrygende sæson har det været for det 95 personer store rytmiske kor Pop'n Soul fra Midtfyn, der ledes af den erfarne fynske korleder Janne Wind.

Pop'n Soul fra Midtfyn, der ledes af Janne Wind, giver to sommerkoncerter. PR-foto

Klar med nye sange

- Nu gælder det vores egne koncerter, siger Janne Wind, der glæder sig til at vise det trofaste fynske publikum, hvad koret kan præstere og henviser til, at der både er nye sange, masser af performance og et band med guitar bas, trommer og klaver.

Koncerten torsdag 6. juni kl. 19.30 på AMU-Fyn i Tietgenbyen.

Koncerten lørdag 8. juni kl. 15 på hjemmebane på Ryslinge Højskole.

Billetter via korets hjemmeside.

Medvirkende ved begge koncerter med koret er også Det rytmiske kor Pop'n Soul Janne Wind på vokal og klaver, bassist Jakob Riss og Rumle Wind Didriksen på guitar og trommer.

Søndag 23. juni om aftenen synger koret for til Midsommervisen, når Odense Kommune holder Skt. Hans arrangement på Engen i Odense.