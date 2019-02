Ringe: Biblioteket er ikke kun romaner og dybsindig faglitteratur. I disse år er strik er populært, og der udgives masser af nye strikkebøger. Nu kan strikkeglade også komme til "Det lillebitte strikkebogshow" på Ringe Bibliotek onsdag 20. februar kl. 19.

Her vil bibliotekar og strikkeentusiast Camilla Sejerøe præsentere de bedste nye strikkebøger. Der vil være mulighed for at bladre i bøgerne og kigge nærmere på dem.

Husk strikketøjet - der er også plads til en god snak og en kop kaffe undervejs. Alle er velkomne, og der gratis adgang. Tilmeld dig gerne på www.fmbib.dk.

