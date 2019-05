Kom og hør om det gamle markhus

Faaborg: Har du lyst til at se og høre om det gamle markhus, der ligger på Sinebjergskov 25 på Horneland, så er muligheden der den 4. juni, hvor der er generalforsamling i foreningen Markhus Sinebjerg.

- Vi står klar med lidt mad og drikke til dem, der kommer, lyder det fra foreningens formand, Niels Erik Præstekær.

Ambitionen er at få tilbageført det 200 år gamle markhus, der var 1800-tallets svar på skurvogn. Ønsket er at forvandle huset til et "madpakkehus", hvor naturvandrere kan holde en pause.

Processen kører som planlagt - kommunen har sagt ja til at ville overtage grunden, når huset er en realitet, men der er lang vej endnu. Sagen ligger i øjeblikket i Kystdirektoratet, der skal godkende, at vejen omlægges, samt at Faaborg-Midtfyn Kommune overtager grunden, når missionen er fuldført.

- Det tager tid, men vi er stadig meget opsatte på, at få det til at lykkes, siger Niels Erik Præstekær.

Når alle godkendelser er på plads, er det planen at søge fonde om penge til at tilbageføre huset, der er det eneste overlevende af de engang 12 markhuse på Horneland.

Generalforsamlingen starter klokken 18.30, og foreningen har lagt lidt pølser på grillen, fortæller formanden.

- Og bliver det regnvejr, har vi ryddet indenfor, så vi kan sidde inde i huset, siger han.