Kom med til to kilometer fest på to hjul

Nr. Broby/Brobyværk: Der bliver livlig trafik af cykler fra Nr. Broby til Brobyværk fredag eftermiddag 20. september. Her skal den nye cykelsti mellem de to byer officielt indvies, og det sker med en fælles cykeltur på den 2,2 kilometer lange strækning mellem rundkørslen i Nr. Broby og KEN Maskinfabrik i Brobyværk.

Alle, der har lyst, kan komme og cykle med. Du skal bare møde op på det gamle rådhus i Nr. Broby klokken 14. Her vil der først være en orientering om projektet, og lidt efter begiver alle sig ud på cyklerne og cykler til Brobyværk, hvor der vil være lidt at spise og drikke ved KEN Maskinfabrik.

Det er de fire lokalråd i Nr. Broby, Brobyværk, Allested-Vejle og Vester Hæsinge-Sh. Lyndelse, der har arrangeret indvielsesfesten sammen med kommunen.

For fire år siden gik de fire lokalråd sammen på foranledning af den nye skoleleder på Brobyskolerne med den mission, at de ville gøre noget sammen. Parterne brainstormede på, hvad de havde til fælles. Hvad bragte dem sammen?

De var alle en del af den gamle Broby Kommune. De havde samme skoledistrikt. Folk levede og åndede på kryds og tværs af de fire lokalrådsgrænser.

Men de kunne se, at hvis de skulle kunne blive ved med at bevæge sig rundt til hinandens fritidsaktiviteter, var der nogle udfordringer med at komme derhen. Kollektiv trafik binder ikke de fire lokalsamfund sammen, cykling er for farligt - på mange af vejene køres der stærkt, og der er mange skarpe sving.

De fire lokalråd lavede derfor en langsigtet plan for, hvordan de som en samlet helhed kunne forestille sig, at cykelstier og vejomlægninger kunne binde dem mere sikkert sammen.

På den baggrund er det en festdag, at første del af deres projekt nu bliver en realitet i form af cykelstien mellem Nr. Broby og Brobyværk.