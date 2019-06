Kom med til Naturkanon-fejring i Svanninge Bakker og Bjerge

Husk godt fodtøj

Efter talerne er der fælles gåtur til Lerbjerg i Svanninge Bjerge, hvor jurymedlem og naturformidler Vicky Knudsen vil facilitere en debat med lokale aktører - og publikum - om alt det, der gør Svanninge Bakker og Bjerge til noget helt særligt. Faaborg Museum vil fortælle om Fynbomalernes natursyn. Naturama vil gøre deltagerne klogere på områdets dyreliv, bl.a. hasselmusen. Og Øhavsmuseet sætter ord på ambitionerne om at skabe et museum, der forbinder natur, kultur og det moderne menneske.

Turen foregår i kuperet terræn, så husk godt fodtøj og tøj efter vejret. Turen er ikke egnet til barnevogn, og der kan parkeres på Naturstyrelsens P-pladser ved Odensevej 173 nord for restaurant Skovlyst.

- Vi er i Faaborg-Midtfyn meget, meget stolte over, at vores lokale naturperle i form af Svanninge Bakker og Bjerge er blevet udnævnt til Naturkanonen - og dermed til at være en del af vores nationale naturskat. Nu håber vi, at endnu flere danskere får øjnene op for den unikke natur, vi har her, og får lyst til at besøge området, siger borgmester Hans Stavnsager i pressemeddelelsen.