Kom med på tur når hjertesti åbner i Nr. Broby

Nr. Broby: Faaborg-Midtfyns tredje såkaldte hjertesti åbner officielt i Nr. Broby, 2. pinsedag, altså 10. juni, og det er kommunalpolitiker Kristian Nielsen (V), som forestår indvielsen.

Stien har start og mål ved biblioteket på Egeballe, og løber ad en piktogram-markeret rute i det i forvejen etablerede stisystem, som varierer fra åbent landskab til bymæssig bebyggelse, og således er på både asfalt, græs og grus.

- En hjertesti er en rute tydeligt markeret med vores hjertelogo, så ikke kun de stedkendte kan finde rundt, og gerne som her med samme start- og slutsted, fortæller John Høffner Kjærup, formand for Hjerteforeningen i Faaborg-Midtfyn.

I forvejen har foreningen etableret hjertestier ved Tarup-Davinde og i Pipstorn Skov ved Faaborg, og tendensen synes at være, at at de rødhvide hjertesymboler motiverer til mere gavnlig motion.

- I Tarup-Davinde er vi for eksempel op til 37, der hver tirsdag mødet til en gåtur på stien, i Pipstorn er det endnu ikke helt så systematisk, oplyser John Høffner Kjærup.

Ved indvielsen 2. pinsedag kl. 10 går turen fra biblioteket på Egeballe, langs Odense Å og ud i åbne landskaber med Nørre Broby Kirke som pejlemærke, og videre rundt i den smukke bydel, for til slut at ende ved startstedet. Efter cirka tre kilometer når deltagerne frem til fugletårnet, hvor åbningen af stien markeres med et glas vin.

- På dagen er ruten ikke kørestolsegnet, men på hjertestien kan man ellers vælge en kørestolsegnet rute på 3,7 km. eller 5,7 km. med varierende terræn, fortæller John Høffner Kjærup

Næste skridt er at udarbejde en folder og at få stien indført i oversigten over hjertestier. Dem finder man på www.hjerteforeningen.dk.