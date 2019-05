Kom i zen: Nyt træningscenter kombinerer fysioterapi med mindfulness

Sanne Fiedler Rasmussen fra Nr. Lyndelse-området har åbnet et nyt træningscenter, hvor hun blander fysioterapi med meditation og akupunktur. Her vil hun ikke kun tage hånd om patienternes fysiske skavanker, men også fokusere på de psykiske men, langvarige smerter og stress kan give.

Nr. Lyndelse: 38-årige Sanne Fiedler Rasmussen har åbnet et nyt træningscenter tæt ved Nr. Lyndelse, hvor hun kombinerer gængse metoder fra fysioterapien med åndedrætsøvelser, mindfulness og nadaøreakupunktur. Hendes filosofi er, at de yogainspirerede tilgange, der bruges mod uro i sindet, går naturligt hånd i hånd med fysioterapi, særligt hvis patienterne har døjet med de samme smerter i lang tid. - Det ligger lidt til højrebenet. Mange er stressede omkring, at de har smerter, og det gør meget, at man får både sind og krop med i sin træning, forklarer Sanne Fiedler Rasmussen. Hun har i 10 år arbejdet som fysioterapeut både i Langeland og i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor hun har haft speciale i genoptræning af ryg, nakke og skuldre. Samtidig har hun taget kurser i blandt andet mindfulness. Nu har hun dog valgt at gå hele vejen og blive selvstændig i et center, hvor meditation og akupunktur udbydes som en naturlig del af patienternes genoptræning eller i selvstændige forløb. - Jeg syntes, at der manglede et tilbud, hvor de her tilgange bliver kombineret. Og mange, der lider af stress, har brug for rolige rammer. Her er der mulighed for at komme på små hold, hvor man bare kan sænke skuldrene og slappe helt af, forklarer Sanne Fiedler Rasmussen.

Sanne Fiedler Rasmussen er 38 år gammel og har blandt andet arbejdet som fysioterapeut i 10 år i kommunalt regi. Foto: Sofie Ejlskov Hugger

Også almindelig fysioterapi Hun understreger, at alle patienter får helt almindelige, fysioterapeutiske undersøgelser og sagtens kan træne på løbebånd og andre maskiner i træningscentret, hvis de har brug for det. Her skiller hun sig ud ved at hjælpe patienterne med træningsøvelser, der får åndedrættet i spil. Det handler typisk om at lave forskellige udstrækningsøvelser på ryggen, mens man trækker vejret tungt og får ro i maven. Det skal løsne psoas-musklen, som sidder omkring hoften. - Man siger, at det er sjælens muskel. Det er ofte der, smerterne sætter sig, når man er stresset, forklarer Sanne Fiedler Rasmussen og tilføjer: - Træningen er selvfølgelig tilpasset den enkelte. Er man hofteopereret, skal man ikke rotere i hoften, og kan man for eksempel ikke ligge på ryggen, finder vi ud af, hvad man så kan gøre.

Akupunkturmetoden, Sanne Fiedler Rasmussen benytter sig af, kaldes nadaøre. Det sker i et lille rum, som hun har indrettet med tæpper og lænestole. Foto: Sofie Ejlskov Hugger

Får nåle i øret Nadaøreakupunkturen tilbydes umiddelbart som en del af mindfulnessforløbene. Metoden fungerer ved, at man sætter fem nåle i øret, der medvirker til, at kroppen kommer i balance. - Det udløser alt det stress, der har ophobet sig, og så gør det, at man er mere modtagelig over for mindfulness, forklarer Sanne Fiedler Rasmussen. Ved behandlingen kommer man ind i et lille rum, hvor man kan få lov at slappe af på en briks med pelstæpper. Først drikker man en kop nada-te, som er brygget af afstressende urter. Herefter sidder eller ligger man stille i 45 minutter, mens nålene virker. - Der er lidt ying og yang over det, men det giver dobbelt op, når det bruges sammen med mindfulness, forklarer Sanne Fiedler Rasmussen. Der er mulighed for at modtage akupunktur og mindfulness både før træningen og som en behandling for sig i centret. Sanne Fiedler Rasmussen holder åbent hus i sit center, der har fået navnet Self-compassion - Center for stress og genoptræning, den 25. maj klokken 10-16. Her er der i forvejen aktivitetsdag i og omkring Nr. Lyndelse, og hun regner med at lave to introduktioner til træning i kombination med nadaøreakupunktur og mindfulness. De finder sted klokken 11 og klokken 13.

Det er primært genoptræning, Sanne Fiedler Rasmussen arbejder med i sit nye træningscenter. Her er præmissen, at der også skal tages hånd om de psykiske men, smerter kan medføre. Foto: Sofie Ejlskov Hugger