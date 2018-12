Kok udvider firma med mand, strandrestaurant og halcafé

Karen Grubbe Hynkemejer har siden nytår med stor succes drevet Karens Køkken fra Øster Hæsinge Forsamlingshus. Nu har hun også fået sin mand Kenneth med i firmaet, samtidig med at de har overtaget både Restaurant & Café Bøjden Strand og cafeteriet i Carl Nielsen Hallen i Nr. Lyndelse.

Øster Hæsinge-Nr. Lyndelse-Bøjden: Det altoverskyggende spørgsmål, der trænger sig på: Hvordan i alverden kan de overkomme det? Men Karen og Kenneth Grubbe Hynkemejer er ikke bange for at kaste sig ud i noget, selv om det for "almindelige" mennesker med en 37 timers arbejdsuge fra mandag til fredag lyder helt vildt, hvad de skal gabe over i fremtiden: De vil drive cateringfirmaet Karens Køkken med base i Øster Hæsinge Forsamlingshus, som de samtidig er værter for. Og så har de også lige overtaget både Restaurant & Café Bøjden Strand og cafeteriet i Carl Nielsen Hallen i Nr. Lyndelse. Et helt lille madimperium, der skærer sig gennem Faaborg-Midtfyn Kommune fra nord til syd. - Ja, det kan godt være, det svarer til at kaste sig ud fra 10 meter-vippen uden at vide, om der er vand i bassinet. Men så må det briste eller bære, siger Karen Grubbe Hynkemejer. - Selvfølgelig giver det lidt kriller i maven. Men jeg glæder mig til at indrette køkken og lave menuer de nye steder, tilføjer hun.

Karen og Kenneth Grubbe Hynkemejer Karen Grubbe Hynkemejer, 39 år.



Uddannet ernæringsassistent i 2008 og efterfølgende uddannet procesteknolog med speciale i fødevarer.



Har blandt andet arbejdet på Blomstercafeen (social café) i Svendborg, Solskrænten i Korinth og på botilbud for sindslidende i Svendborg.



Kenneth Grubbe Hynkemejer 40 år.



Uddannet inden for landbrug - og så "sidder hænderne bare rigtigt på ham", som Karen siger.



Han har taget en del af kokkeuddannelsen og været i lære på Restaurant Golfblik i Ringe. Senest har han været ansat på gartneriet Schroll i Årslev.



De har kendt hinanden i 18 år og har sammen fire børn: Teodor (9), Manfred (11), Karoline (15) og Matilde (17).



Navnet Grubbe stammer fra Grubbe Mølle, hvor Karen har fjerne slægtninge i møllerfamilien.



Karen og Kenneth og deres fire børn bor i det såkaldte "jordemodersving" ved Korinth i et hus, der blev genopbygget efter en brand i 2010.

Karen Grubbe Hynkemejer har i et år været vært her i Øster Hæsinge Forsamlinghus, hvorfra hun også driver cateringfirmaet Karens Køkken. På det seneste har hun serveret rigtig mange æbleskiver - her til bankospil i forsamlingshuset lige før jul. Foto: Kim Rune

De har en plan Men de har tænkt over tingene og allerede udtænkt en snedig logistisk strategi. - Vi tror, det kan hænge sammen på den måde, at når der er lukket det ene sted, er der åbent det andet. Om sommeren, når der er mest travlt i restauranten i Bøjden, ligger det jo mere eller mindre stille i hallen i Nr. Lyndelse. Og i den periode er der heller ikke mange, der holder fester i forsamlingshuset. Og selvfølgelig skal vi have noget personale på i de travle sommermåneder i Bøjden. Dér får vi brug for nogle unge mennesker, der på den måde får et sommerjob, forklarer Karen Grubbe Hynkemejer. Hun overtog værtskabet i Øster Hæsinge Forsamlingshus 1. januar 2018. Fra forsamlingshusets køkken har hun samtidig drevet sit cateringfirma, Karens Køkken. Og det er alt sammen gået glimrende. - Mit håb var, at jeg måske inden for tre år kunne komme til at leve af det. Men det er allerede lykkedes nu, siger hun. Hendes mand Kenneth har hidtil været ansat hos gartneriet Schroll i Årslev, men det job har han nu sagt op. - Nu skal det her prøves af. Jeg gider ikke om 30 år tænke: "Hvorfor gjorde vi det ikke", siger Kenneth Grubbe Hynkemejer. - Der er nok også lidt fandenivoldskhed i det her. Hvor vi siger: Skide være med janteloven, supplerer hans kone.

Karen Grubbe Hynkemejer håbede, at hun måske i løbet af tre år kunne komme til at leve af sit firma med udgangspunkt i Øster Hæsinge Forsamlinghus. Det er gået forrygende, og nu udvider hun sammen med sin mand firmaet til et helt lille madimperium. Foto: Kim Rune

Hele familien er med Deres nye liv virker endnu mere imponerende, når man lige tager med, at de altså også har fire børn i alderen fra ni til 17 år. - Men børnene er jo rigtig meget med i det hele. Vores to store piger er gode til at hjælpe til, og de skal nok få sommerferien til at gå. Og så har vi også en rigtig dygtig niece, som er meget serviceminded. Det er vores egne piger også, fortæller Karen Grubbe Hynkemejer. - Vi har nogle børn, der siger: "Det kan vi godt klare". Så hvis vi for eksempel skal stå og lave mad hele dagen i Øster Hæsinge, tager børnene med og spiser morgen dér, og så står vi og snitter tomater og steger bøffer og så videre. - Somme tider spørger folk: Hvor mange timer om ugen arbejder du egentlig? Men jeg tæller ikke timer. Er det arbejde, når jeg går i Øster Hæsinge Forsamlingshus og hører en lydbog, mens jeg laver skolemad? Og er det arbejde, når vi ligger i sengen om aftenen og snakker om, at nu skal vi også lige huske det og det? Grænsen er flydende, forklarer den driftige kok. Et fuldstændig vildt scenarium vil være, hvis de en forårsdag har gang i fem konfirmationer på én gang: En i Bøjden, tre i Øster Hæsinge, hvor forsamlingshuset har tre sale, og så en femte i Carl Nielsen Hallen, hvor der også er selskabslokale. Plus måske mad ud af huset et par steder. - Ja, så er det, vi skal holde fokus. Men det er jo også dér, det bliver sjovt. Hvor man bliver grebet af stemningen. Selvfølgelig vil vi kunne få nogle stordriftsfordele ved, at vi kan flytte lidt rundt på tingene. Hvis der for eksempel bliver noget til overs det ene sted, kan det måske bruges det andet sted. Jeg går meget op i at undgå madspil, understreger Karen Grubbe Hynkemejer.

Kenneth og Karen Grubbe Hynkemejer har aldrig været bange for at kaste sig ud i nye udfordringer. De havde kun kendt hinanden i et halvt år, da Karen var gravid. Siden har de fået i alt fire børn i alderen fra ni til 17 år. Og børnene er meget med i madfirmaet. Foto: Kim Rune

Der er ikke to dage eller to uger, der er ens for Karen og Kenneth Grubbe Hynkemejer. De ved godt, at de får rigtig meget at se til i fremtiden, hvor de skal drive tre steder: Øster Hæsinge Forsamlinghus med tilhørende cateringfirma, cafeteriet i Carl Nielsen Hallen i Nr. Lyndelse og ikke mindst forpagtningen af restauranten på Fyns bedste campingplads: Camp One i Bøjden. Foto: Kim Rune