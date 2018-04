Da det ikke var muligt at kunne få valgt en bestyrelse og formand for Kogræsserlavet ved Silkeåen, nær Korinth, og medlemstallet også var faldende, besluttede medlemmerne at opløse foreningen, men i kassen var knap 10.000 kr., og en del af disse penge vil gå til at hjælpe de lokale spejdere med at få genopbygget deres spejderhytte som for nyligt blev udsat for groft og meningsløst hærværk oplyser Jens Ørum fra Kogræsserlavet, og tilføjer at også et projekt med syrenplantning i Korinth vil blive tilgodeset med penge, så intet er er så skidt anden end det er godt for noget andet. (hol)