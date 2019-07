Vi kan ikke leve med, at Midtfyns Fritidscenter går under, mener Søren Clemmensen, der er kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg-Midtfyn Kommune - men der skal helt andre boller på suppen fremadrettet, så det bliver en bæredygtig forretning, mener han.

I ganske mange år har jeg ikke været imponeret over ledelsen i centret. Min skepsis begyndte helt tilbage i Ringe Kommune, hvor en delegation - efter at har aflagt besøg i Vejen - hvor man havde to kommunale haller, kom tilbage med et forslag om at bygge hal 2. Begrundelsen var, at man så kunne tiltrække større arrangementer, træningssamlinger med videre, som alt i alt ville forbedre økonomien, så det kommunale tilskud kunne nedsættes. Sådan gik det ikke. Tilskuddet fra kommunen måtte forhøjes, for at fritidscentrets økonomi kunne hænge sammen. Og sådan er det desværre gået lige siden, hvor nye aktiviteter, som efter ledelsens mening skulle forbedre økonomien, har medført yderligere kommunale tilskud. Senest med varmtvandsbassinet, som ifølge budgettet skulle bidrage med et overskud i størrelsesordenen 150.000 kroner om året, i stedet for har belastet økonomien med et endnu større beløb.

Det er alt for billigt efter min mening. Indtægterne bør øges, så det kommunale tilskud kan reduceres. Det må og skal ikke være sådan, at et kommunalt støttet foretagende er langt billigere end de private tilbud.

En stribe engagerede midtfynboere skiftes til at skrive klummen "Mit Midtfyn". Denne uges skribent er 74-årige Søren Clemmensen, der er kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg-Midtfyn Kommune (K).Søren Clemmensen er uddannet civiløkonom i 1970 og har været administrerende direktør for Lactosan A/S fra 1979-2004. Han er nu pensionist. Han har været gift med Ulla siden 1965 og har to børn og to børnebørn.

Det skal bevares

På trods af denne skepsis valgte jeg, sammen med syv andre politikere, at stemme for et yderligere tilskud på to millioner kroner for at undgå enten konkurs eller rekonstruktion. Og det har jeg naturligvis mine gode grunde til.

For det første kan vi ikke leve med ikke at bevare Midtfyns Fritidscenter med alle de gode tilbud, som mange borgere virkelig værdsætter. Desuden er jeg ret overbevist om, at Midtfyns Fritidscenter slet ikke er så dyrt i drift, hvis man måler på, hvad det koster pr. bruger. Og som bekendt gik der i 2018 600.000 gennem fordøren. Jeg har bedt kommunen oplyse, hvad hallerne årligt modtager i kommunalt tilskud pr. bruger. Og de tal er yderst relevante for at kunne vurdere, hvad de enkelte haller koster i forhold til anvendelsen. Jeg ser frem til at få svar på mit spørgsmål.

Jeg er ret sikker på, at den nuværende situation, efter at den erhvervsdrivende fond har erklæret sig konkurs, vil medføre meget høje omkostninger til advokater og andre eksterne rådgivere, samt rigtig mange arbejdstimer for kommunens medarbejdere. Og de penge er i hvert fald ikke til gavn for borgerne i kommunen. Jeg har fået tilsagn om, at alle disse omkostninger opgøres og meddeles kommunalbestyrelsen. Det er helt i orden, at kommunen garanterer løn til de ansatte, medens der forhandles om en fremtidig løsning af driften.