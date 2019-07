Klumme: Åh, al det øko-besvær

Jeg spiser økologisk.

Det har jeg gjort i mange år efterhånden, rigtig mange, og jeg er ganske tilfreds med at gøre det.

Jeg diskuterer hverken med mig selv eller andre om det i det daglige, men jeg finder det helt uforståeligt set i et større perspektiv, at der i det hele taget findes andet end økologi på hylderne. Hvorfor stiller vi os tilfredse med andet?

Tager man de historiske briller på og bevæger sig 100 år tilbage i tiden, var al mad økologisk. Men den betegnelse var der jo ikke, for det var bare normalen. Ingen sprøjtemidler. Ingen vækstfremmere. Ingen stråforkortere. Ingen stordrift. Ingen genmanipulation. Man kunne med andre ord være sikker på, at den mad, man stoppede i munden, var i orden. Det kan man ikke mere.

Jeg synes, det er aldeles paradoksalt, at man kan finde lister, der beskriver, hvilke frugter og grøntsager, der indeholder færrest pesticider. Hvordan er vi kommet så langt ud, at vi finder os i at spise mad, vi selv har forgiftet?

Mange af os er heldigvis ved at få øjnene op for - sådan helt egoistisk og uden at medtænke natur og dyrevelfærd - at vi ikke har lyst til at blive syge af den mad, vi spiser. Og det nærmeste, vi kommer en forsikring om lødige madvarer, er gennem økologimærket. Det fritager os ikke for at skulle kigge forarbejdede varer efter i sømmene, men hjælper os godt på vej.

Men med beslutningen om at spise økologisk følger en del besvær for den kræsne forbruger, som også gerne vil have en afvekslende kost. For selvom, der kommer stadig mere økologi, er der endnu langt til et ordentligt eller friskt udvalg, når man gerne vil have andet end tørvarer.

Jeg overvejer jævnligt, om jeg skulle købe en måltidskasse fra Årstiderne, men der er priserne astronomiske. Så jeg må tage til takke med et par gange om ugen at tage på en lidet spændende turné gennem stort set alle større fødevarebutikker i nabolaget. Alligevel vender jeg ofte hjem med uforrettet sag, fordi jeg nægter at gnaske mig igennem gulerødder uden smag, halvslatne agurker, grønne kartofler og bløde rødbeder.

Til trods for, at jeg mærker på og ser varerne efter, kan jeg langt fra tælle på to hænder, hvor mange gange, jeg er kommet hjem med halvrådne, trådede avokadoer eller har måttet smide rucolaen i skaldespanden, fordi den lugtede fælt.

Danskerne er verdensmestre i at købe økologi, kunne man læse her i aviserne i februar måned. Jeg personligt glæder mig til, at udvalget kommer til at afspejle danskernes økologiske interesse, så det bliver meget nemmere at spise økologisk.