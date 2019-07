Faaborg-Midtfyn: Lørdag den 3. august kl. 9-16 er Klokketårnet åbnet bl.a. for at imødekomme tilsejlende gæster fra et krydstogtskib, fortæller Klokketårnets Venner i en pressemeddelelse. Klokketårnet holder åbent alle dage fra 11-16 til og med den 11. august og fra den 12. august til den 31. august kl. 11-13.30. /exp