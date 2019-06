Klokkespillet bidrager ved Kulturnatten

Faaborg: Under Kulturnatten fredag 14. juni vil klokkerne fra kirkens klokkespil seks gange bryde ind med sange og salmer.

Organist Bo Lerche har sammensat et særdeles varieret program med små mini-koncerter hver time, fortæller Klokketårnets Venner.

Programmet bliver sådan her:

Kl. 17.50: Velkommen til koncerten her, En elefant kom marcherende, Først den ene vej og Skøn jomfruen går i dansen - i alt godt fem minutter.

Kl. 18.50: Hvor smiler fager den danske kyst og Jeg elsker den brogede verden - ca. fire minutter.

Kl. 19.50: Jeg er havren, jeg har bjælder på og En pige gik i marken, hun skulle skære strå - fire minutter.

Kl. 20.50: Danmark nu blunder den lyse nat og I skyggen vi vanke. Godt fire minutter.

Kl. 21.50: En yndig og frydefuld sommertid, og Jeg gik mig ud en sommerdag. Godt fire minutter.

Kl. 22.50: Fred hviler over land og by.

I juni og juli spiller klokkespillet følende melodier:

Kl. 8.05: Morgenstund har guld i mund. Kl. 12.06: Den sømand han må lide. Kl. 16.05: Jeg ved hvor der findes en have så skøn. Kl. 22.06: Fred hviler over land og by. /exp