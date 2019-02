Ringe: En ærgerlig cykelentusiast på Rolighedsvej i Ringe kunne lørdag middag konstatere, at vedkommendes koksgrå mountainbike af mærket Griant Rain 2 var blevet stjålet.

Cyklen stod i et udhus i baghaven. Tyven har klippet en lås på en skydeport over for at skaffe sig adgang. Det er formentlig sket med en boltsaks.

Tyveriet er sket i perioden 22. februar klokken 14 til 23. februar klokken 12.25. (mawr)