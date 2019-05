Millinge: En fem meter foldestige, en trappestige, en kabeltromle og en trillebør blev stjålet, da der var indbrud i et haveskur på Præstevænget i Millinge. Gerningsmanden eller -mændene skaffede sig adgang ved at klippe hængelåsen til skuret over.

Der var desuden knust en rude i en dobbeltdør til havehytten ved siden af skuret. Det vides ikke, om der er stjålet noget derfra, oplyser Fyns Politi.

Indbruddet skete i perioden 23. maj klokken 22.30 til 24. maj klokken 6.