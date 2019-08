Klimaminister til Ringe for at indvie kæmpe solanlæg

Ringe: Fjernvarmekunderne i Ringe kan nu skrue på radiatoren med lidt grønnere samvittighed.

Fyns største solvarmeanlæg øst for Ringe er taget i brug, og det betyder, at 23 procent af fjernvarmen nu kommer fra solens stråler.

Solanlægget indvies helt officielt 25. august, og det er så vigtig en begivenhed, at den socialdemokratiske klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen lægger vejen forbi for at klippe den røde snor sammen med partifælle og borgmester Hans Stavsager.

Alle er velkomne til indvielsen, der begynder klokken 10 på Stegshavevej 40, oplyser Midtfyns Energi i en pressemeddelelse.

- Vi har investeret knap 60 millioner kroner i det nye solvarmeanlæg, som udgør 31.000 kvadratmeter og er bygget på et otte hektar stort område på Stegshavevej i den østlige udkant af Ringe, lyder det fra direktør i energiselskabet Karsten Godiksen.

Med solanlægget har varmeselskabet taget et stort skridt mod at være klimadarling. Næsten al anden varme kommer fra afbrænding af træpiller, mens mindre end én procent af varmeproduktionen kommer ved at brænde klimaskadelig naturgas af.

Indvielsesarrangementet varer fra klokken 10 til 14, og i løbet af dagen er der flere rundvisninger mellem de mange solpaneler.