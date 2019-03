Klimadebat i Ryslinge: Grundlovsdag med Elbæk og Jesper Theilgaard

Ryslinge: Når det 5. juni igen er Grundlovsdag, bliver det hos Ryslinge Høj- og Efterskole med fokus på klimaet fra de to hovedtalere. Det er nemlig Alternativets forperson, Uffe Elbæk, og tv-metrolog Jesper Theilgaard, der går på talerstolen denne eftermiddag.

- Vi er fantastisk glade for at kunne byde Uffe og Jesper velkommen på talerstolen i Ryslinge. Og med de to på scenen, så tænker vi at klima vil fylde en del. Vi som skole og vores elever er i hverdagen aktive i klimaets tegn: Sortering af skrald, slukke lyset og kortere bade, men det er både vigtigt og interessant at få sat klimaet i et større perspektiv med fokus på både fagligheden, politikken og vores grundlov, siger leder af højskolen, Jeppe Sand, i en pressemeddelelse.

Derudover vil man kunne opleve en performance fra teaterhøjskolens elever.

Alle er velkomne. Endeligt program for dagen vil i den nærmeste fremtid blive offentliggjort på skolens hjemmeside og Facebook.