Klassisk koncert på Sandholt

Sandholts Lyndelse: Søndag den 8. september kl. 15.00 afholder Syddansk Musikfestival sin anden koncert i rækken af slotskoncerter 2019. Den finder sted i riddersalen på Sandholt Slot ved Sandholts Lyndelse.

Ensemble Mutatis opfører Gustav Mahlers 1. symfoni i et nyt projekt: "Metamorfoser". Gennem omarrangementer og bearbejdninger af komponistens store orkesterværk, giver det mulighed for at opleve musikken fremført af et kammerensemble på 15 musikere - arrangeret af komponist Iain Farrington. Igennem hele symfonien kan høres de forskellige musikere fremføre musikken, som var den skrevet for 15 solister. Mahler har givet hvert instrument en fremtrædende rolle, hvor alle er lige vigtige. Han bryder med traditionen, at violiner oftest har melodien, mens de andre akkompagnerer, og lader i stedet hver instrumentgruppe få en bærende rolle gennem hele værket, hvor endog kontrabassen har en særlig solo.

Ensembleleder Nanna Wendelboe om koncerten og projektet:

- Vi er begejstrede for at indlede vor rejse med projektet Metamorfoser på Sandholt. Denne lokation er præcis, hvad vi tænkte os, da vi planlagde at opføre Mahlers store symfonier for mindre ensemble. Mahlers musik er for alle, og har et stort følelsesmæssigt spektrum.

Koncerten på Sandholt er den eneste, der opføres i Danmark i 2019.

Koncerten optages af Danmarks Radio P2 og transmitteres senere på året.

Program og billetter: www.syddanskmusikfestival.dk