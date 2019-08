Klarinettrio spiller på museet

Læsevisning. Tryk på Alt-Shift-A for tilgængelighed.

Det er noget så sjældent som en professionel klarinet trio, der åbner Faaborg Musikforenings sommerkoncert på museet. Trio Chalumeau har en hel unik klang, og byder indenfor til Bach' s Goldberg Variationer.

Trio Chalumeau og har specialiseret sig i at opføre musik for det sjældne træblæserinstrument, bassethorn, som især Mozart havde en stor forkærlighed for. Og Trioen har vundet stor anerkendelse for to meget roste CD' er med hans musik.

Til koncerten her er det dog Bach, som publikum kan glæde sig til. Nemlig hans Goldberg Variationer i en særlig blæserudgave.

Det sker tirsdag den 13. august kl 19.30 på Faaborg Museum.

Billetter kan købes på Faaborg Turistbureau, Fyensbilletten og ved indgangen.

Billetpris: medlemmer 125,- ikke medlemmer 175,- børn og studerende 50,-.