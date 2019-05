Klar til at bære faklen videre: De unge tager godt imod genopstået Midtfyns Festival

- Mange af dem, der kommer i år, gør det sikkert for nostalgiens skyld. Fordi de kan huske festivalen fra gamle dage, og godt kunne tænke sig at opleve det igen. Det er ikke sikkert, at de kommer igen alle sammen næste år, men så kan vi så til gengæld bare sige, at det lader til, at de unge, inklusive os selv, er klar til at bære faklen videre, siger Sebastian Binzer, den højeste af de fire musikere.

Fra barnevognen af

Selvom de fire bandmedlemmer ikke er mere end i starten af 20'erne, så har de alle relationer til Midtfyns Festival.

- Jeg var her faktisk i 2001 med mine forældre. Jeg oplevede godt nok kun festivalen fra barnevognen, men det er alligevel noget særligt at være her igen, fortæller bandets yngste medlem Magnus Sørensen, også kendt som grønlænderen.

Faktisk har alle fire drenges forældre været til Midtfyns Festival i sin tid, og Magnus Sørensens far har endda optrådt. At de selv spiller i dag, har gjort indtryk på forældrene.

- Mine forældre er vildt stolte. Det er jo et sted, de husker som noget helt vildt, siger Rasmus Sørensen.

- Min far taler stadig om, hvor olympisk det var at høre Eagle Eye Cherry på Midtfyns Festivalen for 25 år siden, så det er ret fantastisk at tænke på, at vi nu står og spiller på samme sted, stemmer Anton Hemmingsen i.

Efter Holmen Hustlers har spillet fredag aften klokken 20, er deres festivaloplevelse ikke slut endnu. Tværtimod.

- Vi skal feste, ligesom vores forældre gjorde, når vi er færdige med at spille i aften. Vi er så klar til at være en del af den her festival, både som artister og som deltagere. I år og i fremtiden. For selvom her er koldt, så er stemningen varm, lyder det fra Sebastian Binzer.