Klangkoncert med fremtidsdrømme

Faaborg: Det bliver en oplevelse med musik, og der er fokus på fremtiden, når Gitta Kaas fra Kaas Musik & Frekvenser inviterer til Nytårs Visions og Klangkoncert i den Voigtske Gaard. Det sker søndag 6. januar kl. 15-17.

Her kan man opleve en guidet fremtidsmeditation, og publikum kan møde deres fremtidige selv og blive klogere på håb og drømme for 2019, lyder det fra arranggøren.

Derefter bliver drømmene sendt ud i verden, og der bliver givet fif til, hvordan man kan få dem til at gå i opfyldelse.

I pausen er der kransekage, og bagefter er der klangkoncert.

- En af mine helt store passioner er at mærke og handle på drømme samt at få dem til at gå i opfyldelse. Så jeg glæder mig virkelig meget til at guide publikum til at komme i kontakt med nogle af deres drømme for 2019. Bagefter vil jeg ramme dagen ind med fin, afstressende, smuk og magisk klangmusik med improviseret sang til, siger hun i en pressemeddelelse om arrangementet.

Det koster 125 kroner at deltage.

/EXP