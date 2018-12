Kirsten Teisner 80 år

Kirsten Teisner, Rørdrumsvej 2, Faaborg, fylder 80 år fredag den 7. december.

Kirsten Teisner og hendes nu afdøde mand drev i mange år en gård i Katterød. Desuden har hun gennem tiderne haft forskellige tillidsposter og gøremål. Hun var i tre valgperioder medlem af Faaborg Byråd for partiet Venstre og i mange år medlem af LOF Faaborgs bestyrelse.

Hun er fortsat medlem af bestyrelsen for Foreningen Norden i Faaborg, formand for Diernæs Sogns Lokalhistoriske Forening og i den forbindelse medlem af redaktionsudvalget for Stavn, der er et fælles årsskrift for folkemindesamlingerne i den tidligere Faaborg Kommune. Hertil kommer, at hun er med i en nørklergruppe i Huset på Færgevej, så hun har ingen problemer med at få tiden til at gå, når der også skal være tid til besøg hos hendes tre sønner og deres familie. De har skænket hende otte børnebørn. (OUT)