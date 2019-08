Kirke-crawling i Årslev og Sdr. Nærå

Årslev: Bibliotekets venner, Lokalhistorisk Forening og kirkerne i Årslev og Sdr. Nærå har arrangeret vandretur mellem de tre kirker.

Det er søndag 25. august, og der er start klokken 10 med en gudstjeneste i Sdr. Nærå Kirke, Skt. Mikaels Kirke. Her fortæller Inge Dalgsgård om kirken, og derefter går man videre til Valgmenighedskirken.

Her er der rundvisning klokken 11.45, der synges et par salmer, og så er det tid til at nyde medbragte madpakker på græsplænen eller i storstuen.

Klokken 14 er det så Årslev Kirke, der er i centrum. På vej derover går turen lige ind om resterne af Sdr. Nærå Vandmølle, hvor Margit Thomsen fra Lokalhistorisk forening fortæller om stedet. Ved Årslev Kirke er der også rundvisning, og der synges et par salmer, inden der er kaffe og hjemmebag i det nye sognehus.

- Tag tøj og sko på efter vejret, lyder opfordringen i pressemeddelelsen, hvor det også understreges, at det er muligt at køre til Årslev Kirke eller deltage i dele af turen, hvis man er dårligt til bens. /cak