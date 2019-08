Kira fra Kværndrup med i nyt sangprogram på TV

Kværndrup: En sang - 100 stemmer. Det er hovedingredienserne i det store sangprogram 'All together now - Danmark', hvor håbefulde sangere står foran Danmarks største dommerpanel, lyder det i en pressemeddelelse fra tv-selskabet Discovery Networks Danmark.

Programmet har premiere på Kanal 5 og Dplay 17. august klokken 20, og 17-årige Kira Hansen fra Kværndrup er blandt deltagerne.

- Jeg har altid elsket at synge. Jeg synger i badet, når jeg går på gaden, når jeg tager opvasken - faktisk på alle tidspunkter af dagen. Jeg husker tydeligt, da jeg var seks år gammel og stod foran flere hundrede mennesker på en campingplads og sang - det var stort, fortæller Kira Hansen i pressemeddelelsen, hvor hun også fastslår, at det var en stor oplevelse at stå på scenen foran det store dommerpanel.

- Det var virkelig magisk. Jeg stortudede, da jeg forlod scenen og havde de vildeste sommerfugle i maven. Den der følelse af at have trodset mine egne grænser, fik adrenalinen til at pumpe og min selvtillid voksede lige dér. Det var så fedt, at jeg uden tvivl ville gøre det igen. Den superfede følelse jeg stod tilbage med, vil jeg virkelig gerne opleve igen, lyder det fra den 17-årige Kværndrup-pige.