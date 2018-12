Kendt kro stadig til salg: Nu skal der ejendomsmægler på

Brobyværk: Det gik ikke ubemærket hen, da krodatter Lisbeth Chawes i sommer meldte ud, at hun ville sælge sine forældres kro på bare tre måneder. Uden brug af ejendomsmægler vel at mærke.

- Det kom meget bag på mig, at historien blev sådan et hit. Jeg har også fået 30.000 besøgende på min personlige hjemmeside. Det er meget imponerende, siger Lisbeth Chawes i dag et halvt år senere.

Det er forældrene Ib og Anne-Lise Jørgensen, der ejer Brobyværk Kro, som har tilhørt familien i mere end 100 år. Kroen blev første gang sat til salg i 2006, og i sommers forsøgte Lisbeth Chawes sig så. Målet var at sælge den på tre måneder, mens benspændet var, at det skulle gøres kun ved brug af netværk.

Tre måneder gik, og selvom der var flere interesserede købere, lykkedes det ikke at få kroen solgt indenfor tidsrammen.

Siden da har salget stået på pause.

- Vi synes ikke, jule- og vintertiden er det rette tidspunkt at sælge på, så nu har vi sat det lidt på standby. Men vi tager det op igen i det nye år, siger Lisbeth Chawes, der nu vil gå mere traditionelt til værks og hyre en ejendomsmægler.

Hun fortæller, at der lige nu er tre interesserede, hvor særligt én er ret konkret.

- Vi er dog stadig åbne for andre, der er interesseret i kroen, siger hun.

Det handler nemlig ikke om at få kroen solgt så hurtigt som muligt, men derimod at finde den rette køber.

- Selvom min far er 70 år, og min mor 65 år, arbejder de 90 timer om ugen, og deres helbred er godt. De behøver derfor ikke sælge kroen i morgen. De kan se, at stedet har nogle perspektiver og muligheder for nogle nye ejere, siger Lisbeth Chawes.

- Der er mange alternativer til at drive kro. Det ligger så naturskønt og smukt, siger hun og nævner seniorboliger og iværksættermiljøer som eksempler på, hvordan kroen også kan bruges.

Kroen har i alt 19 værelser, og prisen lyder som udgangspunkt på 7,5 millioner kroner.