Kendt keramiker har Grønland i hjertet: - Sker der mig noget, bliver jeg nok aldrig fundet igen

Faaborg-kunstneren Ulf Nielsen får inspiration gennem naturens farver og former.

Faaborg: Hos Ulf Nielsen, der siden 1984 har haft værksted og galleri i Bøjestræde i Faaborg, ligger en sort, nymalet stofkajak midlertidigt til tørre midt i udstillingen af billeder og keramik. Det er Ulf Nielsens 10. selvbyggede grønlandskajak, og han har længe brugt den til at padle frem og tilbage mellem hjemmet i Dyreborg og arbejdspladsen i Faaborg, året rundt. Nu er cyklen fundet frem i stedet. - Jeg kan vende i kajakken uden at bruge pagajen, det er noget af et kunststykke, smiler Ulf Nielsen - begejstret for sine grønlændervendinger - og glæder sig til, at kajakken er færdigrenoveret og igen kan komme i vandet. Sejlturene er motion, men de er også fordybelse og uforstyrret tid sammen med elementerne. Årstiderne der skifter, farverne der forandrer sig. Og netop naturen er Ulf Nielsens store og vedvarende idégiver, som han fortolker i farver og mønstre på lertøj og billeder. Særligt Grønland har vundet hans hjerte med sin rå og spektakulære natur. Et rejselegat fra Solarfonden gik til at opleve den uddøende fangerkultur, og indtil videre er det blevet til 15 mindeværdige besøg i det vidtstrakte land. - Jeg tager til Grønland igen i september, så har den første frost været der, og myggene er forsvundet, begynder Ulf Nielsen sin rejseberetning. Flere gange er turen gået til fjordområder ved Grønlands nordøstkyst. - Jeg er meget alene på sådan en tur, og skulle der ske mig noget, ville jeg nok aldrig blive fundet igen. Den første nysne er faldet, og der er nordlys. Jeg har telt med i kajakken, havregryn og kaffe - og selvfølgelig kamera og tegnegrejer. Jeg laver skitser af alt, hvad jeg ser, som for eksempel mos på en sten. Jo mere jeg går i sådan et fantastisk område, jo mere lægger jeg mærke til, og jo rigere bliver oplevelsen, beskriver han. Skitser og fotografier fra turene er forstadier til større billeder og til dekoration på stentøjsvaser og -krukker. Naturen sætter sit spor overalt.

Ulf Nielsen Født 1950 i Birkerød.Uddannet på Kunsthåndværkerskolen i København (Dansk Designskole) og fra flere keramiske værksteder i Danmark og Paris.



Eget værksted i Bøjestræde i Faaborg siden 1984.



Bor I Dyreborg med hustruen Janne. Sammen har de to voksne børn.

I Ulf Nielsens værksted er der plads til det hele. Her står et billede med hans karakteristiske streg og farvevalg og venter på kunstnerens endelige godkendelse. Foto: Anne Charlotte Haugstrup

Værkstedsrytme Hvis man nu skulle forledes til at tro, at det at være kunstner alene er et spørgsmål om inspiration, tager man dog grueligt fejl. Det er fast arbejde. - I gang hver dag - det skal man være, og man skal hele tiden være et skridt foran. Når jeg har drejet, skal tingene tørre, og så skal jeg vide, hvad jeg vil gå i gang med bagefter. Det værste er, når jeg er i gang med noget og taber tråden, fortæller Ulf Nielsen. Der er mange lag i arbejdsprocesserne, som med tiden er kommet til at fungere i skøn samdrægtighed for den erfarne kunstner. - Keramik og billeder kræver to vidt forskellige arbejdsmetoder. Det gode ved billeder er, at du kan se, hvad du laver. Det er helt anderledes med keramik, her skal man vide, hvad man har gang i. Den form, man drejer, forandrer sig, når den tørrer, og den gule farve bliver helt anderledes, når den er brændt. Det kræver erfaring - og alligevel kan det snyde. Ulf Nielsen maler billeder i tørpastel, ofte på en grund af akvarel. En lignende naturinspireret farveskala går igen i stentøjet, hvis ydre er selvblandede metalilter, der gennem brændingen giver en tør, rå overflade. - Som fjeldet, sammenligner Ulf Nielsen. - Når jeg løber tør med hensyn til at dekorere, er der altid nogle billeder, jeg gerne vil lave. Men unika tager kræfter, og nogle gange løber man bare tør. Så er det dejligt for eksempel at dreje kaffekopper, så flytter opmærksomheden sig fra hovedet og ned i hænderne, forklarer han.

- Som fjeldet, beskriver Ulf Nielsen den tørre, rå overflade, han har givet en stor del af sin keramik. Foto: Anne Charlotte Haugstrup

Ikke kun unika Der er en voksende kundekreds til såvel billeder, værkerne i stentøj som til Ulf Nielsens hånddekorerede porcelæn, så mange, at det for længst er blevet en rentabel forretning. Porcelænskopperne fandt han på for flere år siden, så de passede til hans eget ønske for den perfekte kaffekop. Og det er der, ifølge Ulf Nielsen, mange, der er enige med ham i. Et tilsvarende personligt behov for ordentlig belysning fik ham til at dreje lamper i porcelæn. - Jeg ville have lamper derhjemme, der kunne lave skygge på væggene, og den gennemsigtige porcelæn giver et fint rumlys, når det er mørkt, siger Ulf Nielsen, der langtfra er færdig med at udvikle sin kunst. Netop i disse dage er han ved at lægge sidste hånd på en udgivelse, der gengiver hans værker. Titlen henviser til hans elskede Grønland: 81.36 grader nord.