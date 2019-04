Camilla Kold Krohn Gade tager ofte turen fra Faaborg til hovedstaden for at være "hvor det sker". Hun har overvejet at søge ind på en skuespilleruddannelse en gang til. - Men selv hvis jeg skulle blive optaget, er det jo ikke nogen garanti for, at man kan leve af det bagefter. Jeg lærer en masse af alle de projekter, jeg er med i, og jeg udvikler mig også. Så det er den vej, jeg vælger lige nu, siger hun. Foto: Maria Retoft Pedersen

23-årige Camilla Kold Krohn Gade har medvirket i 30 forskellige produktioner de seneste to år og er lige nu aktuel i serien "Den som dræber" på Viaplay. På sigt vil hun gerne leve af sit skuespil.

Nab: Camilla Kold Krohn Gades første rolle var som får, da hun i børnehaveklassen var med i en opsætning af "Odyséen" på sin skole. - Jeg kan huske, at jeg var så sur over, at jeg ikke fik lov til at spille en af de mandlige soldater, der var med på båden sammen med Odysseus, siger hun med et smil. Siden har teater og skuespil haft en hovedrolle i den 23-årige kvindes liv. - Jeg har altid elsket at se skuespil og spille skuespil. Jeg elsker den måde, der bliver skabt et univers mellem skuespillere og publikum, som man er til stede midt i. Én fortælling, der fylder det hele. Da jeg blev 16 år, besluttede jeg, at jeg ville gøre det til min karriere, fortæller hun. Det kom efter en årrække, hvor skuespillet havde været sat lidt på pause. - Jeg savnede det simpelthen helt vildt, siger hun. I forbindelse med uddelingen af "Svend-prisen" i Svendborg i 2012 meldte Camilla Kold Krohn Gade sig derfor til en workshop hos Peter Gantzler i B&U Teatret. - Det handlede om at improvisere. Vi fik udstukket nogle rammer og fik nogle stikord til vores rolle, og så var det ellers bare om at kaste sig ud i det. Jeg fik at vide, at jeg havde rigtig meget at byde på og blev opfordret til at gå videre med det, hvis jeg havde mod på det. Og det gav mig et skub, siger Camilla Kold Krohn Gade.

Camilla Kold Krohn Gade Camilla Kold Krohn Gade er 23 år og bor sammen med sin bror, mor og far i Nab. Hun har endnu en søster, der ikke bor hjemme.Ud over skuespillet, som tager meget af Camillas tid, dyrker hun ridning og spiller klaver og guitar.

En hel identitet Da Camilla Kold Krohn Gade var færdig med 3.g. på Faaborg Gymnasium, søgte hun ind på Den Danske Scenekunstskole. Hun kom dog ikke ind. - Det blev jeg rigtig ærgerlig over. Men jeg ville ikke lade det slå mig ud, så jeg opsøgte alle de produktioner, jeg overhovedet kunne komme i nærheden af, forklarer hun. De seneste to år har hun været involveret i kortfilm, hvor hun har spillet hovedrollen, men også spillefilm, hvor hun har været statist eller spillet mindre roller. Blandt andet har hun været med i "Journal 64", "Sygeplejeskolen", "Greyzone" og "Happy Ending". P.t. er hun aktuel i Viaplay-serien "Den som dræber". - Når jeg er på et filmset, føler jeg mig virkelig hjemme. Så giver alting bare mening. Det bedste, jeg ved, er at arbejde med min rolle. At få lov at være en helt anden person, træde ind i en andens liv. Det er en stor oplevelse, siger hun. Camilla Kold Krohn Gade har faktisk meget at takke skuespillet for - også mere end det, man lige kan se. - Hele min skoletid er jeg blevet mobbet. Skuespillet har givet mig en identitet og en selvtillid, som jeg ikke har haft før. Den Camilla, jeg er i dag, kom først frem, da jeg begyndte at tage skuespillet alvorligt, siger hun og fortsætter: - I starten flygtede jeg nok lidt ind i de her roller. Jeg fandt ro og et frirum i at være en anden. Men som min selvtillid er vokset, og jeg har fået flere redskaber, er det meget mere professionelt. Nu bliver jeg grebet af at finpudse rollen og gøre den så troværdig, som mulig.

Står klar i kulissen Camilla Kold Krohn Gade bor hos sine forældre i Nab, og hun kan endnu ikke leve af sit skuespil. Men det er den helt store drøm. - Der er et stykke vej endnu, og sådan noget tager tid. Jeg kunne slet ikke forestille mig at lave andet, så jeg kommer ikke til at opgive det. Hvis man tror nok på det, så sker det på et tidspunkt. Jeg har gransket min hjerne, men der er ikke andet, jeg har lyst til at beskæftige mig med. Så det handler også om at være tro over for sig selv, siger hun. P.t. er hun i gang med at læse til manuskriptforfatter på Syddansk Universitet. En uddannelse, som hun afslutter i 2021. - Hvis ikke jeg kan leve af mit skuespil, er min plan, at jeg vil tage til England eller USA og forsøge at lave nogle kortfilm. Nogle gange skriver jeg også noget, hvor jeg selv spiller en rolle, forklarer hun. I den nærmeste fremtid venter en casting til en spillefilm, og så har Camilla Kold Krohn Gade også store forventninger til en ny teatertrup for unge skuespillere i Odense, som hun skal være en del af. - Netværk kan altid føre roller med sig, men det bliver også et frit og trygt rum, hvor vi kan udvikle os og gøre opmærksom branchen opmærksom på, at vi er nogle unge, der står klar i kulissen.