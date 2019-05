Kendt caféejer om 400.000 kr. dyr, midlertidig vej: - Det er da at gøre grin med borgernes penge

Ejeren af Faaborg Røgeri Café har sendt en tre sider lang indsigelse til kommunen mod beslutningen om at lukke Vestkaj for biler i juli og august. Line Klivager kritiserer hele sagsforløbet og føler ikke, hun er blevet orienteret godt nok. Og hun foreslår, at man afventer den igangværende arkitektkonkurrence om slagterigrunden.

Faaborg: - Vi har også ja-hatten på, og vi er også med på, at der skal ske udvikling af slagterigrunden og udvikling i byen. Men den kammer over, når det først er på et høringsmøde 23. april, at jeg officielt bliver informeret om, at man vil lukke den direkte adgangsvej til min virksomhed.

Line Klivager, ejer af Faaborg Røgeri Café, er fortsat ikke begejstret over hele sagsforløbet frem mod beslutningen om, at Vestkaj som et forsøg lukkes midlertidigt i juli og august. Hun har sammen med sin kæreste, Mikkel Sander, sendt en tre sider lang indsigelse til kommunen.

- På mødet 23. april lød det, at det var altafgørende for Øhavsmuseet, at de fik adgang til arealet ud for Frølageret. Vi ville selvfølgelig ikke stikke en kæp i hjulet for Øhavsmuseet, så vi gik med til, at der i stedet blev lavet en ny vej bag ved Frølageret, bare det ikke blev en grusvej. Men kæden hopper af, når vi så på et møde 16. maj får at vide, at det nu ikke længere er, fordi Øhavsmuseet skal have indgang og udgang ud til Vestkaj, og at de sikkert slet ikke kommer til at rykke ind i Frølageret før 2020. Vi havde også først fået at vide, at der ville komme borde/bænkesæt for at skabe en hyggepromenade på Vestkaj. Men i torsdags var der nu pludselig måske ikke penge til borde/bænkesæt alligevel. Hvorfor så lukke Vestkaj nu? spørger Line Klivager.

- Det her virker lidt forhastet. Hvorfor ikke sige "ro på" og vente, til der ligger en helhedsplan for slagterigrunden? Hvorfor ikke afventede den igangværende arkitektkonkurrence og se, hvad de kommer frem til? Hvad nu hvis de kommer frem til, at Vestkaj ikke skal lukkes? Så har man spildt 400.000 kroner på en ny vej. Det er da at gøre grin med borgernes penge, mener Line Klivager.