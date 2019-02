Svanninge: En gåtur i Svanninge Bakker, en god middag på Restaurant Skovlyst og en tur i spa eller infrarød sauna. Det er ikke nogen dårlig kombination, mener indehaver af Restaurant Skovlyst og Skovtrolden, Peter Anthony, der inden for de næste par måneder sender en ansøgning om byggetilladelse afsted.

Udover at ansøge om solceller til taget søger han også om lov til at opføre små 200 kvadratmeter bygning bag ved restauranten, der skal indeholde spabad, eukaluptusgrotte, infrarød sauna m.m.

- Inden for vores branche er wellness det område, der oplever størst vækst. Vi har fint gang i forretningen, men vi skal blive ved med at udvikle os, og man er nødt til at være kreativ, så man ikke står i stampe, siger Peter Anthony, der har været indehaver af restauranten i 24 år.

Wellnessaktiviteterne vil være et supplement til restaurantens øvrige tilbud og vil kunne sammensættes i forskellige kombinationer. Ansøgningen bliver sendt afsted inden for de næste par måneder.

- Vores erfaring er, at det godt kan tage lang tid for sådan en ansøgning, inden den går igennem. Men hvis vi får grønt lys, så er vi klar til at investere det, der skal investeres, siger han.