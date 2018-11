Kendt Faaborg-lærer går i vrede: - Jeg har ondt af de velfungerende elever

- Jeg tør ganske enkelt ikke længere sætte mig igennem over for selv de mindste elever. Udsigten til underretninger, tjenstlige samtaler og sproglig supervision omkring irettesættelse af eleverne, tager helt og holdent mine sanktionsmuligheder fra mig. Vi er nået dertil, hvor man ikke kan tillade sig at sige noget til børnene uden at få en sag på halsen, siger han.

- Jeg synes virkelig, man skyder sig i foden her, og jeg har ondt af de børn, der gerne vil lære noget, mens jeg bruger næsten al min undervisningstid på et par elever, der hænger i gardinerne. De velfungerende elever ofres ganske enkelt i mine forsøg på at slukke de brande, inklusions-eleverne yder til fællesskabet. Her er alle pædagogiske hensyn tilsidesat og erstattet af kold økonomisk tænkning, mener Klaus Thormann.

Faaborg: Det går hårdt ud over de velfungerende elever i en folkeskoleklasse, at klassen også skal rumme et antal inklusions-elever. Det mener folkeskolelærer Klaus Thormann, der de seneste 4,5 år har undervist elever i musik, tysk og historie på Brahesminde Skoles afdeling i Horne.

Hele styringsmekanismen i Faaborg-Midtfyn Kommune er i mine øjne skabt til en produktionsvirksomhed, og ikke til et levested. Jeg mener, vi har brug for en langt fladere struktur, hvor vi som fagpersoner kan tale hen over bordet og ikke oppe fra elfenbenstårnet og ned.

Klaus Thormann stillede op for Socialdemokratiet ved kommunalvalget 2017.I 2016 blev han årets faaborgenser som anerkendelse for hans store arbejde i Faaborgs Vægterlaug. Han har i sin 39-årige karriere som lærer blandt andet andet undervist på Bernstorfsminde Efterskole, Sundskolen, Enghaveskolen, Horne skole og Bøgebjergskolen.

- Inklusionen og den tænkning, der ligger bag skolereformen fra 2013 og Faaborg Midtfyn kommunes hierarkiske ledelsesstruktur og skoletænkning forhindrer mig i at gennemføre min undervisning på den måde, jeg erfaringsmæssigt ved fungerer bedst for mine elever og jeg. Jeg nægter således at anvende målstyret undervisning, da den er i direkte modstrid mod mit og grundlovens frihedssyn - det burde ikke være en del af Faaborg-Midtfyn Kommunens skoletænkning, skriver han blandt andet i sin opsigelse.

Men frustrationen over det, han opfatter som mangel på respekt og anerkendelse for det arbejde, han som lærer har ydet, bare voksede og voksede.

- Jeg er jo ikke for gammel og for træt for pokker, som han siger.

Beslutningen om at gå på pension i utide har været på vej et års tid. Klaus Thormann ville faktisk gerne have fortsat et par år mere, for han elsker jo børnene og sit fag.

Det er et håndværk

For at gennemføre målstyret undervisning, er dokumentationsbyrden vokset monstrøst, mener han - og idegrundlaget for de nationale test er helt forfejlet.

- Det er børn og unge mennesker, vi arbejder med. Det at være lærer er ikke en videnskab, det er et håndværk, og det håndværk går ud på at spotte det enkelte barn - det gør man ikke ved at slæbe dem igennem nationale tests og alt muligt. En gris bliver jo ikke tungere af at blive vejet, som et gammelt ordsprog lyder. Hele styringsmekanismen i Faaborg-Midtfyn Kommune er i mine øjne skabt til en produktionsvirksomhed, og ikke til et levested. Jeg mener, vi har brug for en langt fladere struktur, hvor vi som fagpersoner kan tale hen over bordet og ikke oppe fra elfenbenstårnet og ned. Det er ikke ret sundt for et velfungerende demokrati, det der sker i skolen i disse år, siger han.

Og så undrer det ham, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan ansætte en koncernchef - Michael Gravesen - der ingen personlig erfaring har med undervisning.

- Jeg har intet imod Michael Gravesen personligt, men at man ansætte en ikke-fagperson til at administrere kommunens skolesystem, fortæller mig, at det ikke er pædagogik og læring, der er hovedprioriteten - det er koncernstyring. Vi skal have en leder, der ved, hvordan kaffen lugter på lærerværelset, siger han.

Avisen har bedt om en kommentar fra Michael Gravesen, men han ønsker ikke at svare og henviser til, at det er en personalesag.