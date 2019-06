Katastrofen afværget: Dagli'Brugsen i Millinge kan ånde lettet op

Folkene bag den lukningstruede Dagli'Brugsen i Millinge har indgået en aftale med Coop, som sikrer butikkens overlevelse i første omgang. - Det giver os arbejdsro, så nu skal vi sørge for at fastholde kunderne og øge omsætningen, lyder det fra bestyrelsesformanden.

På mødet blev der indgået en aftale om et driftssamarbejde, som blandt andet betyder, at Dagli'Brugsen i Millinge i en periode får afdragsfrihed på det lån, brugsforeningen har i Coop-regi. Desuden stiller Coop en garanti for vareleverancerne til butikken, og bankgarantien er fejet helt af bordet. Derudover vil en salgskonsulent fra Coop komme med sparring omkring den videre drift.

Sådan lød det fra bestyrelsesformand Bent Andersen og uddeler Orla Møller i april forud for Dagli'Brugsen Millinges årlige generalforsamling. Trods tilfredse kunder og en fremgang i markedsandele, svarede udgifterne ikke overens med indtægterne. Og Dagli'Brugsen stod i en situation, hvor regnskabet ikke kunne gå gennem revisionen, og det var uvidst, hvorvidt Coop havde tænkt sig at effektuere det krav om en bankgaranti på 400.000, som brugsforeningen var stillet i udsigt.

Millinge: Det er så tæt på enden som aldrig før for Dagli'Brugsen i Millinge. Det kan være uansvarligt at fortsætte.

Ny uddeler skal findes

- Vi er rigtig glade for den aftale, vi har lavet med Coop. Og det giver os noget arbejdsro. Det sidste stykke tid har det hele kørt op og ned, hvor vi ikke har vidst, om butikken måtte lukke, eller vi kunne fortsætte, siger Bent Andersen.

Arbejdet med at sikre Dagli'Brugsens overlevelse er dog langt fra slut. Ud af de seneste fem regnskabsår har kun et enkelt år givet plus på bundlinjen. Butikken omsætter lige nu for godt 10 millioner kroner.

- Indtil videre ligger vi på index 104 fra årsskiftet til dags dato, så vi har set en stigning i omsætningen. Men vi er nødt til fortsat at opfordre folk til at handle hos os. Vores opgave er nu at fastholde kunder og øge omsætningen endnu mere, siger Bent Andersen, der glæder sig over, at hele 110 mennesker var mødt op til generalforsamlingen i april.

- Det siger noget om, at folk er villige til at bakke op om projektet, understreger han.

Der ligger endnu en stor opgave forude for bestyrelsen bag Dagli'Brugsen Millinge. Orla Møller har stået i spidsen for Brugsen i Millinge i 35 år, men til januar går han på pension. Så der skal findes en ny uddeler.

- Men det må alt andet lige være nemmere, når tingene ser ud, som de gør nu, siger Bent Andersen.