Karrierelæring på skoleskemaet: Hvad vil du være, når du bliver stor?

Ringe: "Hvad skal du være, når du bliver stor?" Det er et spørgsmål, de fleste unge jævnligt bliver afkrævet et svar på. Men det er som om, kravet til svaret - ikke mindst, når samfundet stiller spørgsmålet - er blevet skærpet de seneste år. Som ung skal man være målrettet og effektiv, når man bevæger sig gennem uddannelsessystemet. Det betyder blandt andet, at der er kommet karrierelæring på skemaet på Midtfyns Gymnasium. Det vil sige, at gymnasiet ikke kun skal fokusere på elevernes faglige udbytte, men også gøre dem bedre til at træffe valg om videregående uddannelse og karriere.

Aflive fordomme

Tim Madsen er maskinmesterstuderende hos SIMAC i Svendborg. Tim Madsen er også ansat hos Maersk. Forrige fredag kunne han fortælle en flok 2.g'ere på Midtfyns Gymnasium om en spændende verden på verdenshavene kombineret med studierne i Svendborg. Og om et fremtidigt maskinmestererhverv, der ikke kun handler om maskiner, men i ligeså høj grad om ledelse. Det skriver Midtfyns Gymnasium i en pressemeddelelse.

- Spørgelysten var stor hos gymnasieeleverne. Og undervejs kunne Tim Madsen aflive et par fordomme eller to. Blandt andet at livet til søs kun er for mænd, og at et familieliv, hvor man er væk fra hjemmet i en længere periode, ikke kan lade sig gøre, står der i pressemeddelelsen.

Formiddagen blev sluttet af med spillet Rising Star Game. Det er et computerbaseret, praksisorienteret rollespil udviklet af Maersk, hvor gymnasieeleverne i grupper skulle konkurrere om at løse en lang række opgaver, som man typisk møder, når man arbejder på et containerskib som maskinmester.

- Opgaverne var ikke nemme. Løsningerne krævede, at man havde hørt godt efter i matematik- og fysikundervisningen. Så der var sved på panden hos flere, da Tim Madsen kunne afblæse kampen og kåre en vinder, står der i pressemeddelelsen.