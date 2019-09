Kan du undvære en BH, gerne i lyserød, så kan den give støtte i Ringe

Ringe: 5. oktober holder Kræftens Bekæmpelse i Faaborg-Midtfyn igen Lyserød Lørdag for at samle penge ind til kampen mod brystkræft.

Den dag plejer Ringe at være pyntet med BH'er og lyserøde tylsløjfer, men nu er Kræftens Bekæmpelse løbet ind i et problem.

- Der er nogen, som sidste år har taget nogle af de BH'er, som vi har pyntet op med, så vi mangler BH'er, siger Ulla Witt, der er formand for Kræftens Bekæmpelse i Faaborg-Midtfyn.

Det er ikke til at sige, hvem der har haft lyst til at få fat i de brugte BH'er, men de er borte med blæsten, og derfor spørger Kræftens Bekæmpelse nu om hjælp fra kvinder, som kan undvære deres BH'er. Hvis man har lyst, kan man nemlig donere sin aflagte BH, som kan bruges til pynt på Kirkepladsen i Ringe til Lyserød Lørdag.

Selvom det hedder Lyserød Lørdag, er der intet krav til, at BH'en skal være lyserød, og den må også gerne være brugt.

- Vi kan bruge stort set alle BH'er, så der er ikke rigtig nogle krav til dem, siger Ulla Witt.

Så om du bruger en A-skål eller en F-skål, en BH uden fyld eller en med push-up, kan du donere din BH til det gode formål. Bare husk, at BH'en måske bliver brugt igen næste år, og du får den ikke tilbage. Derfor er det kun Kræftens Bekæmpelse og de frivillige, der må tage BH'erne ned igen, når Lyserød Lørdag er overstået.

Skulle du have lyst til at donere din BH til det gode formål, så har Kræftens Bekæmpelse i Faaborg-Midtfyn arrangeret, at der kommer til at stå en kasse til BH'erne ved kiosken i Superbrugsen, Torvet 3, Ringe.