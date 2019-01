Kan du hjælpe? Carl Nielsen-museum efterlyser guld fra gemmerne

Nr. Lyndelse: Carl Nielsens barndomshjem gennemgår en stor forvandling hen over vinteren. Nu leder Odense Bys Museer med lys og lygte, på guloggratis og blandt borgere efter genstande, som skal være med til at skabe den helt rette og hjemlige stemning, så det lille stråtækkede hus på Odensevej mellem Nr. Lyndelse og Nr. Søby atter kommer til at ligne det hus, som komponisten Carl Nielsen for mere end 100 år siden voksede op i.

Har du nogle af de genstande, som museet mangler, og har du lyst til at hjælpe, så kan du kontakte museumsinspektør Ida-Marie Vorre på mail iv@odense.dk.