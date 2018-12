Kan I komme og hente mig?: Unge står uden nattransport, når de fester i Odense

De to unge gymnasieelever Sara Moosdorf (tv) og Maja Mygind (th) er trætte af, at det ikke bare er lige til at tage i byen i Odense, og at man er nødt til enten at blive hentet eller holde fanen højt indtil det første morgentog. Foto: Victor Juul Grønbæk

Når unge fra Ringe og omegn skal på bytur i Odense, står de hver gang over for et større koordineringsarbejde, for der er hverken natbus eller tog fra Odense mod Svendborg fra sidst på aftenen. De dårlige transportmuligheder begrænser ungdomslivet, mener to unge midtfynboer. Fynbus

Midtfyn: Musikken spiller højt fra de dunkende højtalere, øl og drinks bliver langet over bordet i kavalkader, og stemningen er høj. Eller det var den i hvert fald. Nu er din energi opbrugt, og du vil egentlig bare gerne hjem. Du kigger på dit ur, der næsten trodsigt afslører, at klokken kun er 02.30, og der stadig er mere end tre timer til, at du kan tage det første tog hjem. Hvad der startede som en festlig aften med vennerne, er nu blevet en venteleg, der kun bliver sværere at vinde, som timerne skrider frem. Netop den situation står unge fra Midtfyn ofte i, når de er i byen i Odense ud på de små timer. To af de unge er Sara Moosdorf og Maja Mygind, der går i 2.g på Midtfyns Gymnasium og begge er med i gymnasiets festudvalg, Humlebien. Og de kender alt til, hvor meget koordineringsarbejde og besvær, der er forbundet med en bytur til Odense i weekenden. For de to gymnasieelever er der ingen tvivl om, at den nuværende transportsituation er et problem: - De manglende togafgange, både fra Ringe tidligere på aftenen og senere hjem igen fra Odense, er virkelig belastende for feststemningen blandt os elever. Enten er folk nødt til at smutte fra vores gymnasiefester halvanden til to timer, før festen slutter, eller også skal vi i festudvalget bruge tid og ressourcer på at få en bus til at køre os til Odense, fortæller Sara Moosdorf. Ifølge de to koster det gerne et sted mellem 3000 og 4000 kroner for at leje en bus, så priserne for den enkelte elev varierer meget fra fest til fest. Det afhænger af, hvor mange der vil med i bussen. - Der er virkelig mange på gymnasiet, der ikke gider eller tør binde sig for bussen til byen, fordi de ikke ved, hvordan de skal komme hjem igen. Det går desværre bare ud over os alle i sidste ende. Sidst, vi skulle bestille en bus, var der kun fire, der meldte, at de ville med, så vi måtte aflyse bussen, sukker Maja Mygind.

- En enkelt afgang mellem klokken 03 og 04 ville være mere end rigeligt. Vi tror, at der er langt flere forældre, der ville være villige til at hente deres børn, hvis de skulle hente dem på Ringe Station end inde i Odense. Sara Moosdorf, gymnasieelev og festudvalgsmedlem på Midtfyns Gymnasium

Hvordan og hvornår kommer jeg hjem? Pigerne fra festudvalget har som mange andre fra Midtfyn stået i en situation i Odense, hvor de bare gerne ville hjem. Og mens der er bus- eller togforbindelser mellem de fleste større fynske byer natten efter fredag og lørdag, er der ikke nogen form for offentlig transport fra Odense mod Ringe og Svendborg efter klokken 23.13 og frem til klokken 05.48. Den manglende nattetransport er ifølge pigerne den største faktor for, at folk føler sig nødsaget til ikke at tage med i byen. - Har man ikke en aftale med sine forældre eller ædru kammerater med bil, så kan det være en stor satsning at tage videre i byen. Det er jo en kæmpe hæmsko for dem, hvis forældre ikke kan eller vil hente dem midt om natten. Jeg tror da også, at de unge med sociale vanskeligheder også kunne være mere med, hvis de havde et nemt "exit" fra byen, siger Maja Mygind. De to gymnasieelever kræver imidlertid ikke mange afgange i løbet af natten, men blot en mellemvej mellem alt for tidligt og alt for sen afgang. - En enkelt afgang mellem klokken 03 og 04 ville være mere end rigeligt. Vi tror, at der er langt flere forældre, der ville være villige til at hente deres børn, hvis de skulle hente dem på Ringe Station end inde i Odense. Og så er det da også mærkeligt, at når vi bor midt på Fyn, og Ringe er så stor, at der så ikke går en eneste natforbindelse - hverken med bus eller tog, lyder det undrende fra Sara Moosdorf. Begge piger håber, at politikerne kan se, at de dårlige transportmuligheder er et problem for mange midtfynske unge.