Kamp mod tiden: Beredskab kæmper med vandværn i Faaborg

Faaborg: Netop nu kæmper folk fra Beredskabsstyrelsen en kamp mod tiden på Faaborgs havnefront.

En gruppe beredskabsfolk fra Kolding er netop ankommet til Faaborg for at lægge en såkaldt watertube ud som værn mod den stigende vandstand.

Watertub'en er en stor oppustelig "pølse", der skal pumpes fuldt af vand og på den måde fungere som et dige, der beskytter den nederste del af Langelinie i Faaborg samt de huse, der ligger på Langelinie-promenaden få meter fra havet.

Det lokale beredskab har allerede været i gang med at lægge sandsække af frygt for, at det statslige beredskab ikke nåede i tide nåede frem.

Ifølge fyens.dk's reporter på havnefronten Maria Retoft er det lige nu en kamp mod uret, og det er ikke 100 procent sikkert, at watertube-diget bliver klar til tiden, for netop nu stiger vandstanden hurtigt.