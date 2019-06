Gislev: Søndag 16. juni kl. 16 kan man i Gislev Kirke høre Svendborg Kammerkor under ledelse af dirigent Hans Peter Birk Hansen byde på korkoncert samt synge for ved fællessalmer. Svendborg Kammerkor synger et bredt repertoire af korværker af Mendelsohn, Hassler, Dyrst, Drud, Bæk, Britten og Gjeilo mm. /exp