Kaleko: I næsten 100 år har man kunnet besøge den gamle vandmølle Kaleko Mølle, men møllens egen historie kan spores tilbage til 1600-tallet. Møllen, der regnes for at være Danmarks ældste vandmølle, kan muligvis dateres helt tilbage til 1400-tallet og Valdemar Atterdag.

Møllehuset er indrettet, som et møllerhjem kunne have set ud for hundrede år siden. Her kan man nyde de smukke omgivelser og samtidig få indblik i møllevirksomhed som den foregik, dengang møllerne stadig var et centralt erhverv i det danske samfund.

I år kan børn prøve at male deres eget mel, dog ikke ved hjælp af møllens vandhjul, men ved en lille kværn, som børnene selv kan dreje. Melet får børnene med hjem i en lille pose - og så er det en oplagt ingrediens til pandekagebagning i sommerhuset. Museet har åbent alle dage frem til 25. august i tidsrummet klokken 10-15. Her er gratis entré.