Kajs affaldstur er stærkt vanedannende

Kaj Hov

Kaj Hov er 66 år og stammer oprindelig fra Vestfyn, men har boet på Sundbrinken i Faaborg siden 2003.



Han er uddannet kok og har arbejdet i mange år som kok og især hovmester. Han var således i sin tid Danmarks yngste hovmester.



Blandt andet var han i 11 år hovmester på Gelting-færgen.



Han har også sejlet for DFDS blandt andet på ruterne Esbjerg-Harwich og København-Oslo.



Han har sejlet langfart i Caribien, Sydamerika, Mellemamerika, Afrika og Europa.



Kaj Hov har i alt besøgt 60 lande.



Kaj er en ørn til at lave mad, og det er der mange, der nyder godt af. Ikke mindst Marineforeningen i Faaborg, som han laver middag til den første lørdag hver måned (bortset fra januar, juli og august).



Ud over sine affaldsture bruger han en del af fritiden på at spille golf i Faaborg Golfklub.



Kaj Hov har to voksne døtre, der bor med deres familier i henholdsvis Faaborg og Brændekilde.



De har to børn hver, så Kaj har sammenlagt fire børnebørn.



Kaj fik døtrene med sin første kone, og blev siden gift med Inger Filstrup, som døde i 2008.