Kæmpebøde til fartglad bilist: Nappet to gange med speederen i bund

Kværndrup: En bøde på 12.000 kroner - og en frakendelse af kørekortet i halvandet år.

Det blev straffen til en lidt for fartglad mandlig bilist, da han forleden måtte en tur i retten. Her stod han tiltalt for at have kørt 209 kilometer i timen på motorvejen ved Kværndrup.

Det var den 22. maj sidste år, og få dage efter blev han målt til at køre 171 kilometer i timen. Det var på motorvejen ved Holstebro, og selv om manden i retten nægtede sig skyldig i begge forhold, blev han dømt.

Han er tidligere idømt en bøde på 6500 kroner og frakendelse af kørekortet i tre år for overtrædelse af færdselsloven.