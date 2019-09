Kæmpebøde: 31-årig bilist dømt for hærværk og flere trafikovertrædelser

Forsøgte at overbevise retten om, at hans kæreste havde kørt bilen, skal nu betale bøder og erstatning

Korinth: En bøde på intet mindre end 34.500 kroner samt 10 dagbøder på hver 650 kroner.

Det kom til at koste en 31-årig mand dyrt, at han flere gange overtrådte færdselsloven ved at overhale for fuldt optrukne spærrelinjer og køre alt for stærkt - alt sammen uden at have et kørekort.

Desuden blev den 31-årige dømt for hærværk, idet han knuste en siderude på en lastbil med en hjulnøgle og ødelagde frontruden på samme køretøj med en blomsterkumme.

Hærværket skete på Reventlowsvej nær Brahetrolleborg Gods. Episoden kom i forlængelse af den 31-åriges overhaling af lastbilen. Det skete for fuldt optrukne spærrelinjer, og efter at han havde forsøgt at overhale flere gange. Den 31-årige blev vred over, at lastbilen, ifølge hans forklaring, forsøgte at køre bilen ud i rabatten - og at lastbilen ramte personbilen, så sidespejlet røg af.

Derfor fik han efterfølgende standset lastbilen, og det resulterede altså i hærværket.

Lastbilchaufføren kunne forklare, at bilen over en længere distance forsøgte at overhale - faktisk hele vejen gennem Korinth - men flere gange måtte bilen trække ind igen, da der kom modkørende. Han afviste forsøget på at køre bilen i rabatten, men kunne ikke afvise, at lastbilen og bilen havde ramt hinanden, så sidespejlet var røget af.

Til gengæld var lastbilchaufføren overbevist om, at den 31-årige var alene i bilen - og at det ikke var den 31-åriges kæreste, som havde kørt bilen. Det var ellers den forklaring, som den 31-årige kom med i retten.

Den nu dømte erkendte i øvrigt fuldt ud, at han to gange ved andre lejligheder havde kørt for stærkt. Det var på Faaborgvej ved Hillerslev, hvor han kørte 121 kilometer i timen, hvor man må køre 70, og på Odensevej i Faaborg, hvor han blev målt til at køre 92 kilometer i timen på strækningen, hvor der er en grænse på 60 kilometer i timen. Begge gange også uden at have et kørekort.

Den 31-årige er tidligere straffet for blandt andet overtrædelse af færdselsloven og har fået frakendt kørekortet. Denne gang fik han også frakendt kørekortet i et halvt år og blev også dømt til at betale en erstatning på 13.566,83 kroner til vognmanden.