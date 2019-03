Kæmpe workshop: Hvad skal de grønne områder kunne i fremtiden?

Faaborg-Midtfyn: Torsdag 21. marts og onsdag 27. marts kan alle komme med dine ideer til, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune kan gøre kommunens grønne områder mere attraktive.

Da inviterer kommunen alle interesserede borgere til workshop med overskriften: Hvad skal vores grønne områder kunne i fremtiden?

Det er politikernes ønske at blive klogere på, hvordan kommunens grønne områder kan anvendes bedre. Derfor har de besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for de grønne områder.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V) understreger i en pressemeddelelse, at borgernes input er helt afgørende:

- Vi har i den grad brug for, at borgerne kommer med deres holdninger til, hvad vores grønne områder skal kunne i fremtiden. Vi har mange skønne, grønne områder, men spørgsmålet er, hvad der er vigtigt for borgerne. Derfor vil vi gerne høre, hvordan de bruger områderne i dag, hvilke områder de bruger mest, og hvad de kunne ønske sig i fremtiden, fortæller han.

De to workshops finder sted: Forstadsbåndet - torsdag 21. marts kl. 17-19 på Brobyskolerne, Allested-Vejle Skoles aula. For Faaborg-egnen er det onsdag 27. marts kl. 19-21 på Brahesminde Skole, Svanninge Skoles aula. Der holdes da inspirationsoplæg om anderledes benyttelse af de grønne områder ved Rasmus Vincentz fra Habitats.

Tilmelding til én af de to workshops til tkier@fmk.dk. Hvis man ikke har mulighed for at komme til en af de to workshops, kan man også svare på et spørgeskema på fmk.dk.