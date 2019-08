Kæmpe investering: Nazarethkirken skal istandsættes for flere millioner

Nazarethkirken står over for en større udvendig istandsættelse. Det vil Fællesudvalget ved Nazarethkirken gerne orientere nærmere om i forbindelse med en fælles musikgudstjeneste søndag 25. august, hvor det nye digitalflygel også indvies. Efterfølgende afholder frimenigheden ekstraordinær generalforsamling.

- Allerede dengang vidste vi, at kirkens tag var i ret dårlig stand, og at der var problemer med fugt i murværket. Først nu er vi dog klar til at tage hul på dette omfattende og bekostelige arbejde.

- Det her er andet trin af et meget stort renoveringsprojekt, der gik i gang i 2010. Nu har vi haft nogle år, hvor vi har samlet kræfter til endnu en stor etape, siger han og tilføjer.

Koster kassen

Et så omfattende arbejde er naturligvis en bekostelig affære. Arkitekten bag projektet har lavet et groft overslag, der lyder på 5.660.000 kroner inklusiv moms, oplyser Mikkel Crone Nielsen.

Indtil videre har kirken fået tilsagn om støtte fra flere forskellige fonde på samlet set 3.850.000 kroner. Fra 25. august til 31. december er der frivillig indsamling, hvor man kan give et bidrag til istandsættelsen. Begge menigheder i kirken, Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed, har forpligtet sig til at tilvejebringe det resterende beløb efter afslutningen af den fælles frivillige indsamling.

- Når man har ansvaret for en gammel kirke, så har man et stort ansvar for, at man kan give den videre i mindst ligeså god stand til ens efterkommere. Det er de to menigheder i kirken enige om, siger Mikkel Crone Nielsen.

25. august klokken 9.30 til cirka 11.30 er der orienteringsmøde om den kommende istandsættelse af Nazarethkirken, hvor arkitekt Bent Longmose Jakobsen vil fortælle mere detaljeret om istandsættelsen.